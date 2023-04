Smartive: Neuer Standort statt Homeoffice

Smartive eröffnet einen neuen Standort in der Stadt St.Gallen. Man zähle eine Reihe von Kunden in der Region und rücke nun näher zu ihnen, begründet die Zürcher Digitalagentur den Schritt. Als Beispiele nennt Smartive unter anderem den Schuhhändler Zubi und die Brandingplattform Frontify.

Das knapp 30-köpfige Unternehmen habe eine lange Beziehung zur Ostschweiz und möchte ihre Wurzeln in der Region weiter festigen, wie es in einer Mitteilung heisst. "Wir sind stolz darauf, unseren zweiten Standort in St.Gallen zu eröffnen und unsere 10-jährige Erfolgsgeschichte in der Ostschweiz fortzusetzen", sagt Robert Vogt, Digital Strategist bei Smartive und Mitinitiant des neuen Standorts. Die Ostschweizer Niederlassung biete rund 10 Arbeitsplätze und Platz für Collaboration.

Der Standort sei nicht als Konkurrenz zum Zürcher Büro gedacht, führt Vogt auf Anfrage aus. Denn man rücke nicht nur näher zu Kunden, sondern auch zu den eigenen Mitarbeitenden. Nach den Homeoffice-Erfahrungen in der Corona-Zeit würden viele Angestellte eigentlich gerne wieder im Büro arbeiten – zumindest an einigen Tagen. Wer aber die Wahl hat zwischen Pendeln und Homeoffice, bleibt in der Tendenz wohl gerne Zuhause. Mit dem neuen Büro gehe man somit auf die neuen Bedürfnisse des Teams ein, ergänzt Vogt.