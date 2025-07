Smartyou wird Teil der Sequotech Gruppe

Die Sequotech Gruppe aus Delémeont gibt ihren dritten Neuzugang in diesem Jahr bekannt: Mit dem IT-Beratungsunternehmen Smartyou aus Gland werde die Präsenz insbesondere in der Region Genf deutlich verstärkt, teilt die Gruppe mit.

Mit der Übernahme umfasse Sequotech nun acht Unternehmen und rund 330 Experten. Smartyou werde im Einklang mit der Philosophie der Gruppe weiterhin unabhängig unter seinem eigenen Namen, mit seinem aktuell 30-köpfigen Team und seinem bisherigen Management operieren. Gleichzeitig erhalte die Firma Zugang zum kollektiven Know-how und den Synergien der Gruppe.

Zusätzliches Know-how in IT-Security

Der 2010 gegründete IT-Dienstleister Smartyou bringe neben dem Personal auch Know-how in den Bereichen Cloud-Infrastruktur, Managed IT, Microsoft-365-Lösungen und Modern Workplace in die Gruppe ein. Darüber hinaus werde die Spezialisierung von Smartyou auf IT-Überwachung, die Ausrichtung auf das NIST-Framework und die ISO-27001-Zertifizierung die Cybersecurity- und Servicestandards von Sequotech für Kundinnen und Kunden weiter erhöhen, erklärt die Gruppe.

Smartyou-CEO Anthony Gérard werde in seiner derzeitigen Funktion bleiben und aktiv zur strategischen Entwicklung der Gruppe beitragen. Ausserdem werden er und mehrere Mitglieder des Managements von Smartyou zu Anteilseignern von Sequotech.

Für Sequotech-CEO David Hueber ist Smartyou aufgrund der starken lokalen Präsenz in der Romandie, der technischen Expertise und der kundenorientierten Unternehmenskultur eine ideale Ergänzung der Gruppe. "Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement für den Aufbau einer hochwertigen IT-Gruppe in der Schweiz, die die Unabhängigkeit ihrer Unternehmen respektiert und gleichzeitig die kollektive Stärke kultiviert", sagt er in der Mitteilung.