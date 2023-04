Softwareone-Mitgründer tritt zurück

Beim Stanser IT-Dienstleister Softwareone kommt es zu Veränderungen im Verwaltungsrat: Gründungsaktionär Daniel von Stockar tritt als Präsident zurück. Als Aktionär bleibe er dem Unternehmen jedoch erhalten und werde weiterhin aktiv im Rat mitwirken. Daniel von Stockar hat 2000 zusammen mit dem 2018 verstorbenen Patrick Winter Softwareone gegründet. Den Verwaltungsrat präsidierte er seit 2013.

Als neuer Verwaltungsratspräsident wird Adam Warby nominiert, wie das Unternehmen mitteilte. Er ist der Gründer und frühere CEO von Avanade, einem Anbieter für Digital-, Cloud- und Beratungsdienstleistungen.

Zudem werden an der Generalversammlung vom 4. Mai Marie-Pierre Rogers als stellvertretende Vorsitzende und Elizabeth Theophille als neues unabhängiges Mitglied vorgeschlagen. Peter Kurer stellt sich nach zehnjähriger Amtszeit nicht mehr zur Wiederwahl.

Ein neuer Innovationsausschuss soll helfen, Softwareone innovativ und technologisch auf dem neuesten Stand zu halten und den CEO zu beraten. Er soll vom abtretenden Verwaltungsratspräsidenten Daniel von Stockar geleitet werden, weitere Mitglieder sollen Jim Freeman und Elizabeth Theophille werden.

Softwareone konnte seinen Bruttogewinn 2022 um 9,9% auf 939,5 Millionen Franken steigern. Unter dem Strich resultierte ein Gewinn von 115,0 Millionen Franken, was einem Plus um 4,6% entsprach. Das Unternehmen aus Stans beschäftigt nach eigenen Angaben über 8900 Angestellte in 90 Ländern.