CEO-Wechsel bei Softwareone

Beim Softwareone kommt es zum Wechsel an der Führungsspitze. Der Verwaltungsrat des Stanser Unternehmens hat Brian Duffy zum neuen CEO ernannt. Er löst per Mai 2023 den bisherigen Amtsinhaber Dieter Schlosser ab.

Duffy wechselt von SAP zu Softwareone. Dort war er zuletzt als "President of Cloud" für eine Initiative zur Migration von Kunden in die Cloud verantwortlich. Duffy werde Softwareone "in die nächste Phase des Wachstums führen", wird Verwaltungsratspräsident Daniel von Stockar in der Mitteilung zitiert.

Dieter Schlosser

Dieter Schlosser ist seit 2012 bei Softwareone, seit Januar 2019 ist er CEO des Unternehmens. Während seiner Amtszeit als Geschäftsführer hat er die Übernahme von Comparex wie auch im Oktober 2019 den Börsengang von Softwareone verantwortet.

Zudem habe sich das Unternehmen unter Schlosser zu einem "globalen Anbieter" von Software- und Cloud-Lösungen transformiert, dessen Umsatz sich bis 2022 auf über eine Milliarde Schweizer Franken verdoppelt habe, teilte Softwareone weiter mit.

"Ich blicke mit viel Dankbarkeit auf meine Zeit bei SoftwareOne“, lässt sich Dieter Schlosser zitieren. Jetzt trete das Unternehmen in die nächste Phase seines Wachstums ein, weshalb für ihn "der richtige Zeitpunkt gekommen ist, den Staffelstab zu übergeben". Er werde eng mit Brian zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen.