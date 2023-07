Sony-Urteil: Schweizer DNS-Resolver muss Domain weltweit sperren

Anfang März 2023 verlor Quad9 vor dem Landesgericht Hamburg gegen Sony. Der Konzern hatte vom DNS-Resolver mit Sitz in der Schweiz verlangt, den Zugang zu einer bestimmten Download-Domain zu unterbinden. Diese enthielt Links zu Musik des Sony-Labels.

Quad9 argumentierte, man unterstütze keine Zensurbegehren von Anbietern. Das Gericht jedoch sprach das Zürcher Unternehmen der Urheberrechtsverletzung schuldig. Im Anschluss entschied ein Gericht in Leipzig im selben Sinne.

In Deutschland hat Quad9 die beanstandete Domain gesperrt. Sony hat nun aber eine weltweite Sperrung verlangt, wie 'Torrentfreak' berichtet. Die Begründung: Deutsche User könnten mittels VPN oder über Mobilfunknetze weiterhin auf die beanstandeten Inhalte und Links zugreifen.

Um einer Busse von 10'000 Euro zu entgehen, hat Quad9 auch dieser Vorgabe Folge geleistet. Das Unternehmen will aber Berufung einlegen. "Quad9 ist bereit, den Kampf um den freien Zugang zu Informationen und die Souveränität im Internet fortzusetzen." Es sei unverhältnismässig, "eine Sperrung aufgrund einer Gerichtsentscheidung in einem Land einführen zu müssen, was zu einer globalen Sperre führt".