Spitex und Heime Uster lagern IT aus

2. Oktober 2025 um 12:22
image
Blick auf Uster. Foto: Stadt Uster

Die beiden Gesundheitsorganisationen wollten ihre IT-Infrastruktur neu ausrichten. Dies soll nun Upgreat übernehmen.

Die zwei Gesundheitsorganisationen Spitex Uster und Heime Uster haben im Juni dieses Jahres eine öffentliche Ausschreibung für ein Outsourcing ihrer ICT-Infrastruktur lanciert. Nun wurde der Zuschlag publiziert. Gewonnen wurde die Ausschreibung vom Fehraltorfer IT-Dienstleister Upgreat. Er setzte sich mit einer Offerte über 2,3 Millionen Franken gegen 13 Mitbewerber durch.
