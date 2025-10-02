Spitex und Heime Uster lagern IT aus

Zivilschutz erhält eine App
Die Mobilapplikation "Dienstmanager" soll unter anderem das physische Dienstbüchlein ersetzen. Anfang 2026 beginnen erste Pilotversuche.
