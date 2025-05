Die Stadt St. Gallen will die automatische Gesichtserkennung im öffentlichen Raum verbieten. Das Stadtparlament hat am 29. April ein Verbot des Einsatzes entsprechender Technologien durch öffentliche Organe auf öffentlichem Grund beschlossen. Um das Verbot umzusetzen, seien Anpassungen in verschiedenen Reglementen nötig, heisst es in einer Medienmitteilung des Stadtparlaments. Grundlage für den Entscheid war eine Motion, die nun als erledigt abgeschrieben wird.

In der Stadt St. Gallen stehen derzeit Videoüberwachungen im Einsatz. Aufgrund des Beschlusses dürfen sie nicht mit einer Gesichtserkennungssoftware ergänzt werden.