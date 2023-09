Swiss Developer Survey 2023 startet: Welche Frameworks mögen Sie?

Swiss Made Software will herausfinden, welche Technologien in der Schweizer Entwickler-Community angesagt ist und was nicht. So soll ein Trendbarometer geschaffen werden, das auch die Auswirkungen das zeigt, welche Frameworks, Programmiersprachen oder Datenbanken die Arbeitsfreude erhöht.

Die Umfrage richtet sich an Software-Entwicklerinnen und -Entwickler, die die für Schweizer Unternehmen im In- und Ausland oder für internationale Firmen in der Schweiz tätig sind. Abgefragt wird unter anderem, welche Technologien im Kommen sind, welche lieber nicht mehr verwendet werden sollten und wie Unternehmen produktive Diskussion zu Technikthemen fördern.

Der Swiss Developer Survey wird auf Deutsch, Französisch und Englisch angeboten. Die Teilnahme an der Online-Umfrage dauert rund 20 Minuten. Unter den Teilnehmenden, die ihre E-Mail-Adresse angeben wollen, werden Preise verlost. Darunter 3 Apple iPads Mini oder Android Tablets sowie 10 Kapuzenpullover mit dem Swiss-Dev-Logo.