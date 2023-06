Swiss Digital Initiative startet "Trust Movement"

Am 14. Juni hat die Swiss Digital Initiative (SDI) an der "Viva Technology 2023" in Paris die Kampagne "Trust Movement" lanciert. Die Organisation wolle damit "die Sensibilisierung für die Bedeutung von Vertrauen in einer digitalisierten Welt" weiter stärken, schreibt sie in einer Mitteilung. SDI hat bereits das "Swiss Digital Trust Label" gegründet, mit welchem Unternehmen zertifiziert werden, die festgelegte Kriterien hinsichtlich Sicherheit, Datenschutz, Zuverlässigkeit und dem fairen Umgang mit den Usern erfüllen. Erste Interessierte haben den entsprechenden Prozess bereits erfolgreich abgeschlossen.