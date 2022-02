Swisscom-CEO Urs Schaeppi hört auf

Wie Swisscom mitteilt, endet Urs Schaeppis Zeit nach 9 Jahren an der Spitze des Konzerns. Er gebe seinen Posten auf eigenen Wunsch zum 1. Juni 2022 ab.

"Urs Schaeppi hat in den vergangenen 23 Jahren unser Unternehmen auf dem Weg vom Telefonanbieter zum integrierten ICT-Konzern massgeblich mitgeprägt – dafür danke ich ihm herzlich", sagt Michael Rechsteiner, Präsident des Verwaltungsrates von Swisscom. "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel", lässt sich Urs Schaeppi in der Mitteilung selbst zitieren. Er konnte sich mit stabilen Zahlen verabschieden

Sein Nachfolger wird Christoph Aeschlimann. Dieser wurde vom Verwaltungsrat zum neuen CEO von Swisscom gewählt. Der 45-jährige Informatik-Ingenieur leitet heute den Bereich Infrastruktur, Netz und IT. Aeschlimann ist seit 2019 Leiter des Geschäftsbereichs Infrastruktur, Netz und IT und Mitglied der Konzernleitung von Swisscom und wird seine neue Funktion als CEO am 1. Juni 2022 antreten. "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe als CEO und danke dem Verwaltungsrat für das Vertrauen." Erst kürzlich hat Christoph Aeschlimann noch in einem Interview mit inside-it.ch über den Glasfaserausbau und die Pläne von Swisscom gesprochen.