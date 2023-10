SwissQ ist jetzt Xebia

Anfang 2022 hat der niederländische Consultant Xebia das Schweizer Beratungshaus SwissQ übernommen. Nun teilen die Unternehmen mit, dass die Integrationsphase abgeschlossen sei. Im Zuge dessen verschwindet der Name SwissQ vom Markt. Das 2006 gegründete Schweizer Beratungshaus mit 135 Angestellten in Bern und Zürich tritt neu unter dem Namen des Mutterhauses auf.

Xebia ist in 16 Ländern aktiv und unterhält Entwicklungszentren in mehreren Regionen weltweit. Man sei "hocherfreut", das Xebia-Beratungs- und -Services-Angebot auf den Schweizer Markt zu bringen, sagt Anand Sahay, CEO von Xebia. Unter dem Dach erhalte die Schweizer Organisation Zugang zu einem Netzwerk von 6000 Fachleuten und könne hierzulande ein deutlich breiteres Spektrum an Dienstleistungen bieten, ergänzt Stefan Widmer, Mitglied der Geschäftsleitung von Xebia Schweiz und Managing Director Zürich.