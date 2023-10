T-Systems: Al-Saleh geht, Abolhassan übernimmt

Am 1. Januar 2024 wird Ferri Abolhassan neues Vorstandsmitglied bei der Deutschen Telekom und übernimmt die Leitung ihrer IT-Dienstleistungstochter T-Systems. Sein Vorgänger Adel Al-Saleh habe um die Auflösung seines Vertrages gebeten, um neuer CEO des luxemburgischen Satellitenbetreibers SES zu werden, teilt das Unternehmen mit.

Abolhassan stehe für Kontinuität, kommentiert Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom. "Wir haben mit ihm einen starken internen Nachfolger für diese anspruchsvolle Aufgabe gefunden. Er weiss, wie man in Wachstumsmärkten agiert und langfristig erfolgreich ist." Seit er vor 7 Jahren den Service der Deutschen Telekom übernommen habe, sei die Zahl der Kundenbeschwerden um 90% gesunken. Der neue T-Systems-Chef sei zudem ein Experte in den Wachstumsfeldern der IT wie Digitalisierung, Cloud, Security und Künstliche Intelligenz, so Höttges weiter.

Lange Karriere

Eines kann man Abolhassan definitiv nicht absprechen: Erfahrung. Sehr viel Erfahrung, sowohl in der IT-Branche als auch bei T-Systems / Deutsche Telekom. Seine berufliche Laufbahn begann er schon 1987 und die Liste seiner beruflichen Stationen ist lang.

Der Branchenveteran startete seine Karriere in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Siemens in München. Nach einem Wechsel zu IBM war er ab 1992 in verschiedenen Führungsfunktionen bei SAP tätig, zuletzt als Senior Vice President der globalen Geschäftseinheit Retail Solutions. Nach vier Jahren in der Unternehmensführung von IDS Scheer als Co-CEO und Co-Chairman kehrte Abolhassan 2005 zu SAP zurück. Dort hatte er zuletzt die Position des Executive Vice President Large Enterprise EMEA inne.

2008 wechselte er als Mitglied der Geschäftsführung zu T-Systems und übernahm dort den Unternehmensbereich Systems Integration. Später wurde er für weitere Bereiche verantwortlich, darunter Telekom Security. Im Oktober 2016 wechselte er als Geschäftsführer zu Telekom Deutschland und leitete den damals neu geschaffenen Geschäftsbereich Service mit rund 33’000 Mitarbeitenden. Im April 2017 wurde er Geschäftsführer der Deutsche Telekom Kundenservice GmbH und gleichzeitig Geschäftsführer der Deutsche Telekom Technischer Service GmbH. 2021 übernahm er auch noch die Verantwortung für Privatkundenvertrieb von Telekom Deutschland.