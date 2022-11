T-Systems will Belegschaft in Indien fast verdoppeln

bekannt, in Zuge dessen auch 1700 Mitarbeitende von der Tochtergesellschaft T-Systems zum Konzern wechseln werden. Nun hat deren Tochterunternehmen T-Systems India mitgeteilt, dass dieses eine Partnerschaft mit dem indischen IT-Riesen Tech Mahindra eingegangen ist. Dadurch soll sich die Belegschaft im Land in den nächsten 2 Jahren auf mehr als 6000 Mitarbeitende erhöht werden, schreibt der Telco in einer Mitteilung. Am Anfang des Monats gab die Deutsche Telekom einen Strategiewechsel bekannt, in Zuge dessen auch 1700 Mitarbeitende von der Tochtergesellschaft T-Systems zum Konzern wechseln werden. Nun hat deren Tochterunternehmen T-Systems India mitgeteilt, dass dieses eine Partnerschaft mit dem indischen IT-Riesen Tech Mahindra eingegangen ist. Dadurch soll sich die Belegschaft im Land in den nächsten 2 Jahren auf mehr als 6000 Mitarbeitende erhöht werden, schreibt der Telco in einer Mitteilung.

Derzeit arbeiten laut eigenen Angaben rund 3500 Mitarbeitende an den Standorten in Pune und Bangalore. Mit der Eröffnung eines weiteren Delivery Centers in der Industriestadt Nagpur will T-Systems die Präsenz in Indien weiter ausbauen, heisst es weiter. Der neue Standort soll bis 2025 in Zusammenarbeit mit Tech Mahindra aufgebaut werden. Ein neu geschaffenes Team soll sich "auf die strategisch bedeutsamen vertikalen Technologielösungen für Digitalisierung und Cloud Services" konzentrieren.

"Die Partnerschaft mit Tech Mahindra und die Expansion nach Nagpur ist für die Umsetzung unserer Strategie essenziell. Wir müssen in Indien schneller skalieren, um unsere Wachstumspläne zu erfüllen", begründete T-Systems-CEO Adel Al-Saleh die Zusammenarbeit. Mit der neu geschaffenen Präsenz in Indien würde somit insbesondere das Portfolio an skalierbaren Digital- und Cloud-Services ausgebaut werden, sagte der Chef.