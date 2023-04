Thomas Hersche löst Sandra Peier als CEO von Europa3000 ab

3 Jahre lang war Sandra Peier die Chefin des KMU-ERP-Spezialisten Europa3000. In Zukunft soll sie nun die neu geschaffene Stelle eines Chief Services Officers übernehmen, wie das Unternehmen mitteilt. Peier solle weiterhin "massgeblich" am weiteren Ausbau des Unternehmens beteiligt sein, so Markus Fuchs, Mitinhaber von Europa3000.