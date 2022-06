Thomas Hersche verlässt Infoniqa

Thomas Brändle wird neuer Chef von Infoniqa Switzerland Software and Services. Er ist Gründer des Softwareanbieters Run my Accounts, das seit vergangenem Jahr zur Infoniqa-Gruppe gehört. Unter seiner Führung soll nun das Service-Geschäft weiter ausgebaut und stärker in die Cloud-Strategie investiert werden, schreibt Infoniqa.

Brändle folge auf Thomas Hersche, der ab 2017 bei Sage zunächst im Sales-Bereich und ab 2020 als Country Manager Schweiz tätig war. Nach der Übernahme von Sage Schweiz durch die Infoniqa-Gruppe blieb er Länderchef. Nun verlasse er das Unternehmen, schreibt Infoniqa.

Als neuer Geschäftsführer von Run my Accounts übernehme Yves Helbling, bisheriger Leiter des Treuhand-Geschäfts. Brändle werde sich aber weiterhin als Verwaltungsrat des Unternehmens in die Entwicklung einbringen, so die Mitteilung.

Thomas Brändle ist Gründer von Run my Accounts.

"Meine Aufgabe ist es", so Brändle, "das Wissen und die Erfahrung der Mitarbeiter der ehemaligen Sage Schweiz und von Run my Accounts zu nutzen, um neue und für unsere Kunden interessante Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen." Das Online ERP von Run my Accounts werde dazu in nächster Zeit durch "substanzielle Investitionen deutlich ausgebaut" werden, heisst es weiter. Es solle als eigenständiges Einstiegsprodukt für kleine Unternehmen und Selbstständige positioniert werden.