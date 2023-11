Threema lanciert Partnerprogramm

Threema hat ein Partnerprogramm lanciert. Wie der Schweizer Anbieter von sicheren Messaging-Apps mitteilt, sollen damit weltweit Partner für den Vertrieb der Business-Lösungen von Threema gewonnen werden.

Das Pfäffiker Unternehmen sucht 3 Arten von Partnern. Reseller sollen Kunden beraten und Lizenzen für Threema Work verkaufen können. Implementationspartner sollen die Work-App via APIs in bestehende Kundenlösungen integrieren. Full-Service-Provider sollen Threema Work verkaufen, implementieren und individualisieren und auch das Hosting übernehmen.

Zukünftige Partner werden laut Threema vorab eingehend geschult, damit sie über das nötige Wissen verfügen, um ihre Kunden umfassend zu beraten.

In Zeiten, in denen Security immer wichtiger wird, könne eine solche Partnerschaft IT-Dienstleistern eine zusätzliche Geschäftschance bieten, argumentiert Miguel Rodríguez, Chief Revenue Officer bei Threema. Partner würden "attraktive Rahmenbedingungen geniessen und davon profitieren, eine der am weitesten verbreiteten und sichersten Business-Messaging-Lösungen in ihrem Portfolio zu führen". Deren Kunden wiederum sollen eine engere Betreuung und Unterstützung bei der Einrichtung und dem Betrieb von Threema Work erhalten.