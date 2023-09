Tiktok eröffnet europäisches RZ

Tiktok hat ein neues Rechenzentrum in Irland eröffnet, das die Angst vor einem Zugriff auf europäische Nutzerdaten von China aus zerstreuen soll. Man habe damit angefangen, Daten von Nutzern aus Europa dorthin zu übertragen, teilte Tiktok mit. Ein zweites RZ in Irland und eines in Norwegen seien bereits im Bau. Bis Ende 2024 sollen die europäischen Nutzerdaten dorthin verlagert und standardmässig gespeichert werden. Damit bestätigt sich ein entsprechender Bericht vom Frühling diesen Jahres