Twitter Blue in der Schweiz verfügbar

Ab sofort steht "Twitter Blue" auch in der Schweiz zur Verfügung. Abonnentinnen und Abonnenten des Bezahldienstes von Twitter erhalten unter anderem den blauen Haken – sofern ihre Telefonnummer verifiziert ist.

Darüber hinaus lassen sich Tweets innert 30 Minuten bis zu 5 Mal bearbeiten. Ausserdem dürfen Abonnentinnen und Abonnenten Tweets mit bis zu 4000 Zeichen schreiben und hochauflösende Videos uploaden.

"In Kürze" verspricht Twitter Nutzerinnen und Nutzern von Twitter Blue, dass sie "ganz oben in Antworten, Erwähnungen und Suchen" erscheinen. Darüber hinaus sollen diese nur halb so viel Werbung angezeigt erhalten und längere Videos posten können.

Twitter Blue kostet in der Schweiz bei einer jährlichen Abrechnung 73 Franken oder 7 Franken monatlich – wenn das Abo im Browser gelöst wird. Via iPhone-App verrechnet Twitter 105 Franken pro Jahr.