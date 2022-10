Twitter-Deal ist über die Bühne

Nach ewigem Hin und Her hat Elon Musk letzte Nacht die Übernahme von Twitter abgeschlossen. Die Aktionäre erhalten demzufolge 54,20 Dollar pro Aktie, und Twitter wird nun als Privatunternehmen geführt. Die Gesamtsumme der Transaktion beläuft sich auf 44 Milliarden Dollar. Twitter informierte die US-Börsenaufsicht SEC am Freitag über den Rückzug von der Börse und bestätigte damit den Vollzug der Übernahme.

Obwohl die offizielle Ankündigung noch aussteht, habe der exzentrische Milliardär bereits den bisherigen Firmenchef Parag Agrawal und den Finanzchef Ned Segal gefeuert, berichteten die 'Washington Post' und der Sender 'CNBC' unter Berufung auf anonyme Quellen. Auch die für den Kampf gegen Hassrede und Falschinformationen zuständige Top-Managerin Vijaya Gadde sei unter den Entlassenen, hiess es. Sie soll eine entscheidende Rolle bei der permanenten Sperrung von Ex-US-Präsident Donald Trump gespielt haben, über dessen Rückkehr seit geraumer Zeit spekuliert wird. Das Unternehmen antwortete nicht unmittelbar auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur 'AFP'.

"Der Vogel ist befreit"

Den Abschluss des Deals kommentierte Musk in einem Tweet mit dem Satz "Der Vogel ist befreit." Nach Informationen des Finanzdienstes 'Bloomberg' will Musk zunächst selbst den Chefposten übernehmen. Erst mit der Zeit könnte er den Job an jemand anderen abgeben.

Wenige Stunden zuvor wandte sich Musk ebenfalls per Twitter in einem offenen Brief an mögliche Werbekunden von Twitter und erklärte die Gründe für die Übernahme der Plattform. Twitter dürfe kein "Ort des Grauens" werden, wo ohne Konsequenzen alles gesagt werden könne, erklärte Musk per Tweet . Die Plattform müsse "warm und einladend für alle" sein. Musk hatte den Kauf zuvor stets mit dem Anliegen begründet, die Redefreiheit zu stärken.

Er habe Twitter nicht gekauft, um Geld damit zu verdienen, behauptete Musk, und schrieb einen Abschnitt später: Gute Werbung auf Twitter sei unterhaltsam und informativ. "Hoch relevante Werbung ist Content", so Musk völlig unironisch.