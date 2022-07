Über 11'600 offene IT-Stellen in der Schweiz

In der Schweiz sind weiterhin rund eine Viertelmillion Stellen unbesetzt. Die meisten freien Jobs sind in den Sektoren Gesundheitswesen sowie Gastronomie und Hotellerie zu finden. Aber auch in der Informatik gibt es viele Vakanzen. Der "Jobradar" des Personalunternehmens x28 zeigt: Im IT-Sektor waren im 2. Quartal dieses Jahres über 11'600 Stellen ausgeschrieben.

Zum Vergleich: Ende März waren bei den hiesigen Arbeitsämtern gerade einmal 1825 Informatikerinnen und Informatiker gemeldet

Auch in der Rangliste der Berufe findet sich ein Informatik-Profil: Platz 3 der meistgesuchten Fachleute belegt hinter Pflegefachmann und Elektromonteur der Software-Entwickler. Laut x28 waren 4271 Stellen ausgeschrieben, die in diese Kategorie passen. Unter den Top-Arbeitgebern findet sich Swisscom auf Platz 8, der Konzern hatte im 2. Quartal 351 Stelleninserate publiziert. Weiter finden sich dort auch Sunrise (147 Stellen), Google (137), Elca (127) und Ti&m (123).

x28 wertet mittels eines sogenannten "Webspider" jeweils per Mitte Monat des Quartals alle auf Jobportalen und Unternehmensseiten gefundenen Stellenanzeigen aus. Etwa die Hälfte der Stellenanzeigen werden von Personaldienstleistern ausgeschrieben, die andere Hälfte findet sich auf den Websites der Firmen. Gemäss dem "Jobradar" wurden im 2. Quartal 2022 (Stichtag jeweils der 15. des Quartalsmitte-Monats) insgesamt 259'361 Vakanzen registriert. Das sind gut 12'000 Stellen mehr als im 1. Quartal.