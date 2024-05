UBS-CEO Ermotti warnt vor Verzögerungen bei der IT-Integration der CS

An einer von der Nachrichtenagentur 'Reuters' durchgeführten Veranstaltung in Zürich erklärte UBS-CEO Sergio Ermotti, die Bank integriere 300 von 3000 Anwendungen der Credit Suisse. Damit würden die Risiken durch die Kombination von Plattformen reduziert. Die Integration der CS-IT in die UBS gilt unter Experten als "Mammutaufgabe".