UBS ernennt Chief AI Officer

Die Grossbank UBS ernennt Daniele Magazzeni zum Chief Artificial Intelligence Officer. Wie das Unternehmen mitteilt, soll er in der neuen Rolle die KI-Strategie der Bank leiten, wobei der Schwerpunkt auf der Neugestaltung der Geschäftstätigkeiten liege.

Magazzeni bringe fundierte Kenntnisse in der KI-Forschung sowie Fachwissen im Bereich der Bereitstellung und Skalierung von KI-Lösungen mit. Zuletzt sei er bei JP Morgan als Chief Analytics Officer unter anderem für die EMEA-Region tätig gewesen, so die Mitteilung. Davor war Magazzeni Associate Professor für Künstliche Intelligenz am King's College London.

Bei der UBS werde Magazzeni das Chief Artificial Intelligence Office leiten, welches laut Mitteilung für den effektiven Einsatz von KI-gestützten Tools und Prozessen, die Einhaltung einheitlicher Standards und den Aufbau einer technologischen Grundlage im gesamten Unternehmen verantwortlich ist. Er werde von London aus arbeiten und ab dem 1. Januar 2026 an Mike Dargan, den Group Chief Operations and Technology Officer der UBS, berichten.

Dargan sagt über Magazzeni: "Künstliche Intelligenz hat für UBS höchste Priorität. Ich freue mich sehr, Daniele mit seiner Erfahrung in der Einbettung von KI in Geschäftsprozesse, der Steigerung der Effizienz und der Erzielung kommerzieller Vorteile willkommen zu heissen. Als Chief Artificial Intelligence Officer wird er unseren Einsatz von traditionellen, generativen und agentenbasierten KI-Fähigkeiten weiter optimieren, um unsere End-to-End-Prozesse zu transformieren und unseren Kunden innovative Lösungen anzubieten."