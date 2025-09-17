Umfrage sieht stabile Mehrheit für E-ID

Parldigi direkt: Die E-ID ist auch eine Inklusionsfrage
Für 1,9 Millionen Menschen in der Schweiz mit einer Behinderung würde die E-ID nicht nur die Behördengänge vereinfachen, sondern auch helfen, ihren Alltag zu verbessern.
Die Piratenpartei hat gegen das E-ID-Gesetz das Referendum ergriffen. Sie sieht Risiken, ein unnötiges System und die Priorisierung kommerzieller sowie staatlicher Interessen bei der E-ID.
Mit einer Behördeninitiative wird ein grundsätzliches Verbot auf kantonaler Ebene gefordert, mit wenigen Ausnahmen für die Polizei.
Das Parlament hat einige Änderungen wieder aus dem Gesetz gestrichen. Die kantonale Datenschützerin Dominika Blonski zeigt sich darüber erfreut.