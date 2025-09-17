Umfrage sieht stabile Mehrheit für E-ID

17. September 2025 um 13:38
image
Foto: Alexandra Koch / Pixabay

Laut der aktuellen Trendumfrage sind rund 60% der Abstimmenden für das neue E-ID-Gesetz.

Gfs.Bern hat für die 'SRG' eine Trendumfrage zur Abstimmung vom 28. September durchgeführt und die Resultate veröffentlicht. Hätte die Abstimmung bereits am 6. September stattgefunden, so die Meinungsforscher, wäre das neue E-ID-Gesetz mit stabiler Mehrheit angenommen worden.
Gemäss den Umfrageresultaten sind in 40% der Stimmberechtigten, die teilnehmen wollen, bestimmt für die Vorlage. 19% sind eher dafür. Die Mehrheitsverhältnisse haben sich damit verglichen mit der letzten Umfrage im August nur leicht verschoben.
Die Meinungsbildung sei fortgeschritten und wenig volatil, so Gfs. Befürwortet werde die Vorlage von GLP, Mitte, FDP, SP und mehrheitlich auch von den Grünen, während die SVP-Basis sie klar ablehne. Personen mit höheren Einkommen und höherer Bildung seien eher dafür, solche mit tieferen Einkommen und geringerer Bildung eher dagegen.
Das Vertrauen in staatliche Institutionen ist laut den Meinungsforschern die zentrale Konfliktlinie. Überzeugend wirke die staatliche Lösung als Alternative zu Tech-Konzernen sowie die Freiwilligkeit und Kostenfreiheit der Nutzung. Bedenken würden vor allem Missbrauchsrisiken und die Benachteiligung weniger digital-affiner Gruppen betreffen.

