Nächste Umfrage sieht Ja-Mehrheit für E-ID

Schweiz setzt auf Technologie aus den USA
Die Mehrheit der börsenkotierten Schweizer Unternehmen nutzt bei der elektronischen Kommunikation einen US-Anbieter. In Europa ist die Situation ähnlich.
Loading
Die Mehrheit der börsenkotierten Schweizer Unternehmen nutzt bei der elektronischen Kommunikation einen US-Anbieter. In Europa ist die Situation ähnlich.
Die problembehaftete Fallführungssoftware verschlingt weitere 1,5 Millionen Franken. Die Gesamtkosten steigen auf 10 Millionen.
Potenziell fehlerhafte digitale Produkte können in der Schweiz heute ohne weiteres vertrieben werden. Das will der Bundesrat mit einem Gesetz zur Cyberresilienz ändern.
Die Baudirektion des Kantons Zürich führt das Building Information Modeling in verschiedenen Ämtern ein. Dafür soll eine Datenverarbeitungsplattform beschafft werden.