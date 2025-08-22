Nächste Umfrage sieht Ja-Mehrheit für E-ID

Mit der Trendbefragung von SRG-SSR sind die Resultate einer dritten Umfrage zum E-ID-Gesetz erschienen. Zuvor hatte eine von Yougov durchgeführte Umfrage einen Zustimmungswert von 63% ergeben. Eine Umfrage der Tamedia-Zeitungen und des Marktforschungsinstituts Leewas kam mit 56% Ja zu einem knapperen Resultat. Hier wurden 21'000 Personen befragt.

Für die erste Welle der SRG-SSR-Trendbefragung zu den Vorlagen vom 28. September befragte das Forschungsinstitut Gfs.bern rund 13'700 Stimmberechtigte. Demnach gab eine Mehrheit von 60% an, bestimmt oder eher für die E-ID zu stimmen. 36% hätten zum Befragungszeitpunkt ein Nein eingelegt.

58% der Personen mit Teilnahmeabsicht an der Abstimmung sind bereits bestimmt festgelegt, nur 4% zeigen sich noch unentschieden. Damit ist gemäss dem Forschungsinstitut "die Meinungsbildung bereits mittel fortgeschritten".

Das Konfliktmuster beim E-ID-Gesetz sei "stark politisiert und eng mit Fragen des institutionellen Vertrauens verbunden", heisst es weiter. Am stärksten würden die Parteibindungen die frühen Haltungen bestimmen. Klar unterstützt werde die Vorlage von Anhängerinnen und Anhängern der GLP, der Mitte, der FDP und der SP. Ebenfalls positiv eingestellt seien die Grünen-Basis und Parteiungebundene, wenn auch leicht zurückhaltender, schreibt Gfs.bern. Skeptisch zeigt sich hingegen die SVP-Basis, welche die Vorlage klar ablehnt.