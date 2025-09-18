Unic verstärkt mit Übernahme Präsenz in Deutschland

18. September 2025 um 09:56
V.l.n.r.: Christoph Hautzenberger (Becklyn), Gerrit Taaks (Unic), Florian Schwarzbeck (Becklyn) und Marko Puclin (Becklyn). Foto: zVg

Das Schweizer Unternehmen übernimmt die Digitalagentur Becklyn. Damit verfügt Unic neu über drei Standorte in Deutschland.

Unic übernimmt die deutsche Digitalagentur Becklyn. Zum Hauptsitz in Zürich und den bisherigen europäischen Standorten Bern, München, Karlsruhe und Breslau kommt damit Ludwigsburg in Baden-Württemberg hinzu. Der Zusammenschluss unter dem Dach von Unic erfolgte laut Mitteilung am 15. September.
Mit der Übernahme setze Unic einen klaren strategischen Schritt, um seine Marktpräsenz in Deutschland gezielt auszubauen. Der neue Standort Ludwigsburg etabliere "einen wichtigen Hub in Süddeutschland, der die regionale Entwicklung im Grossraum Stuttgart fördert und neue Geschäftsfelder erschliesst".
Alle 30 Becklyn-Mitarbeitenden werden Teil des Unic-Teams. Florian Schwarzbeck, Marko Puclin und Christoph Hautzinger bleiben Geschäftsführer bei Becklyn und treten als Partner und Mitinhaber bei Unic ein. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen jetzt über 300 Mitarbeitende.
"Der Zusammenschluss mit Becklyn stärkt unser Leistungsportfolio und schafft zusätzliche Mehrwerte für unsere Kunden", so Gerrit Taaks, Gründer und Partner bei Unic, in der Mitteilung. Für bestehende Kunden von Unic und Becklyn ändere sich zunächst nichts: Projekte, Verträge und Ansprechpersonen bleiben unverändert.

