Unic verstärkt mit Übernahme Präsenz in Deutschland

Check Point kauft Zürcher KI-Startup Lakera
Der Security-Spezialist ergänzt mit der Lakera-Technologie sein Portfolio an KI-Lösungen. Das Startup soll künftig die Basis für das Global Center of Excellence for AI Security bilden.
