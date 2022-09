Uraltlücke auf Python bedroht über 350'000 Projekte

In Python sollen derzeit mehr als 350'000 quelloffene und unzählige weitere Closed-Source-Projekte angreifbar sein. Die Schwachstelle ist bereits seit 2007 als CVE-2007-4559 bekannt und erlaubt Angreifern die Ausführung von schadhaftem Code durch das Überschreiben von Dateien. Das ist unter anderem einem Bericht auf 'The Register' zu entnehmen. Nach 15 Jahren im Schlummermodus sei die Lücke jetzt durch Security-Experten der Firma Trellix wieder an die Öffentlichkeit gezogen worden.