USA beschliessen das Tiktok-Gesetz

US-Präsident Joe Biden hat ein Auslandshilfepaket unterzeichnet, das einen Gesetzentwurf enthält, der ein Verbot von Tiktok vorsieht, wenn die in China ansässige Muttergesellschaft Bytedance die App nicht innerhalb eines Jahres veräussert. Dies kommt nicht überraschend. Er hatte bereits erklärt, es verabschieden zu wollen, sofern es von den beiden Kammern angenommen wird.

Während es noch vor kurzem so aussah, als würde das Gesetz im Senat scheitern, kam es wohl dank der Verknüpfung mit dem Hilfepaket durch die Abstimmung.

Das Gesetz gibt Bytedance neun Monate, Tiktok an einen von den USA akzeptierten Investor zu verkaufen. US-Präsident Biden kann die Frist um weitere drei Monate verlängern, wenn er Fortschritte in den Verkaufsverhandlungen sieht.

Ein fairer Preis könnte bei mehreren Dutzend Milliarden Dollar liegen. Die amerikanischen Tech-Riesen kommen mit grosser Wahrscheinlichkeit aus Wettbewerbsgründen nicht als Käufer infrage. Der frühere US-Finanzminister Steven Mnuchin kündigte bereits an, dass er eine Investorengruppe organisiere. Unklar ist, wer dabei mitmacht.

Tiktok machte im Vorfeld deutlich, dass man zunächst vor Gericht ziehen und alle rechtlichen Mittel ausschöpfen wolle. Dies bestätigte das Unternehmen: Man plane, das Gesetz vor Gericht anzufechten, was letztendlich die Frist verlängern könnte. "Während wir dieses verfassungswidrige Verbot weiterhin anfechten, werden wir weiterhin investieren und innovativ sein, um sicherzustellen, dass Tiktok ein Raum bleibt, in dem Amerikaner aller Gesellschaftsschichten sicher ihre Erfahrungen teilen, Freude finden und sich inspirieren lassen können", sagte Tiktok-Sprecher Alex Haurek gemäss 'The Verge'.