VBS will SAP-Altsysteme stilllegen

25. September 2025 um 14:47
Foto: Nana Smirnova / Unsplash

Das Verteidigungsdepartement wirtschaftet künftig mit einem neuen ERP. Die Vorgängerversion soll abgestellt und die Daten in eine Archivierungslösung transferiert werden.

Das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) will im nächsten Jahr das Programm "ERP Systeme V/ar" abschliessen. In diesem Projekt sind die operativen Abläufe bereits auf S/4Hana-Anwendungen migriert worden, heisst es aus dem VBS.
