VBS will SAP-Altsysteme stilllegen

Armee ist bei Digitalisierungsplattform auf Kurs
Bei der Entwicklung der künftigen Informatikplattform will die Schweizer Armee einen Meilenstein erreicht haben. Im nächsten Jahr sind umfangreiche Tests der Systeme geplant.
