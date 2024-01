Veeam entlässt 300 Leute

Der Anbieter von Backup- und Datenmanagement-Lösungen Veeam befindet sich in einer Entlassungsrunde. 300 Mitarbeitende aus den Bereichen Vertrieb, Marketing und Administration werden ihre Stelle verlieren, bestätigt das Unternehmen gegenüber 'CRN'. Wie jedes Unternehmen treffe Veeam im Rahmen der Jahresplanung Entscheidungen zur Priorisierung von Investitionsbereichen, die die Entwicklung des Geschäfts und des Marktes widerspiegeln würden, so COO Matthew Bishop in einem Statement.

Das Unternehmen führt gegenüber dem Onlinemagazin aus, dass der Personalbestand aber insgesamt erhöht werde. 2024 sollen demnach bei Veeam fast 500 neue Stellen in den Bereichen Engineering und Entwicklung entstehen.