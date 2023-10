Verbraucht Googles KI-Suche bald so viel Energie wie die ganze Schweiz?

Kürzlich untersuchten US-Forscher den steigenden Wasserverbrauch durch moderne KI-Anwendungen. Sie nahmen Daten aus Microsoft-Rechenzentren als Grundlage und kamen zum Schluss: Es braucht einen halben Liter Wasser zur Bearbeitung von 5 bis 50 Prompts. Dass mit den KI-Entwicklungen der Energiehunger der Systeme ebenso ansteigt wie der Durst, ist in der Forschung schon länger ein Thema.

Alex de Vries, Doktorand an der Vrije Universiteit Amsterdam, hat sich mit der Entwicklung des Strombedarfs befasst. "Angesichts der wachsenden Nachfrage nach KI-Dienstleistungen ist es sehr wahrscheinlich, dass der Energieverbrauch im Zusammenhang mit KI in den kommenden Jahren erheblich ansteigen wird", schreibt er in seiner Analyse.