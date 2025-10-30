Vista Equity Partners investiert 3 Milliarden Dollar in Nexthink

Wie Nexthink mitteilt, will das US-Investment-Unternehmen Vista Equity Partners eine Mehrheit der Aktien des Lausanner Softwareunternehmens übernehmen und dafür nicht weniger als 3 Milliarden Dollar investieren. Dies ist eine der grössten Investitionen eines US-Unternehmens in ein Schweizer Technologieunternehmen überhaupt. Die Vereinbarung mit Vista sei definitiv, so Nexthink. Wie gross der Aktienanteil von Vista genau sein wird, gibt Nexthink nicht bekannt.

Die Lausanner bezeichnen sich selbst als Anbieter einer Lösung für Digital Employee Experience Management. Dabei geht es um die Erfahrungen, die Mitarbeitende eines Unternehmens mit dessen ICT-Systemen machen. Die kontinuierliche Echtzeitverarbeitung von Milliarden Daten soll Probleme sowohl auf der Geräte- als auch auf der Anwendungs- und Netzwerkebene schnell aufzeigen und bei ihrer Behebung helfen.

Nach eigenen Angaben hat Nexthink gegenwärtig weltweit rund 1500 Kunden mit insgesamt 25 Millionen Angestellten. Das Unternehmen hat zwei Hauptquartiere, in Lausanne und Boston, sowie weltweit neun weitere Niederlassungen.

Mit dem neuen Kapital solle eine neue Wachstumsphase eingeleitet und das Potenzial von neuen KI-Technologien genutzt werden, erklären die Lausanner. Dabei soll nicht nur das Geld, sondern auch das Beziehungsnetz des Investmentunternehmens helfen. Nexthink soll aber weiterhin vom Gründer und CEO Pedro Bados sowie dem bisherigen Führungsteam geleitet werden.