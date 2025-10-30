Vista Equity Partners investiert 3 Milliarden Dollar in Nexthink

29. Oktober 2025 um 15:11
image
Foto: Mathieu Stern / Unsplash

Das US-Investmentunternehmen übernimmt damit die Mehrheit der Aktien des Lausanner Softwareunternehmens.

Wie Nexthink mitteilt, will das US-Investment-Unternehmen Vista Equity Partners eine Mehrheit der Aktien des Lausanner Softwareunternehmens übernehmen und dafür nicht weniger als 3 Milliarden Dollar investieren. Dies ist eine der grössten Investitionen eines US-Unternehmens in ein Schweizer Technologieunternehmen überhaupt. Die Vereinbarung mit Vista sei definitiv, so Nexthink. Wie gross der Aktienanteil von Vista genau sein wird, gibt Nexthink nicht bekannt.
Die Lausanner bezeichnen sich selbst als Anbieter einer Lösung für Digital Employee Experience Management. Dabei geht es um die Erfahrungen, die Mitarbeitende eines Unternehmens mit dessen ICT-Systemen machen. Die kontinuierliche Echtzeitverarbeitung von Milliarden Daten soll Probleme sowohl auf der Geräte- als auch auf der Anwendungs- und Netzwerkebene schnell aufzeigen und bei ihrer Behebung helfen.
Nach eigenen Angaben hat Nexthink gegenwärtig weltweit rund 1500 Kunden mit insgesamt 25 Millionen Angestellten. Das Unternehmen hat zwei Hauptquartiere, in Lausanne und Boston, sowie weltweit neun weitere Niederlassungen.
Mit dem neuen Kapital solle eine neue Wachstumsphase eingeleitet und das Potenzial von neuen KI-Technologien genutzt werden, erklären die Lausanner. Dabei soll nicht nur das Geld, sondern auch das Beziehungsnetz des Investmentunternehmens helfen. Nexthink soll aber weiterhin vom Gründer und CEO Pedro Bados sowie dem bisherigen Führungsteam geleitet werden.

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

UBS spart Milliarden durch CS-Integration

Die Zusammenlegung der Informatik von Credit Suisse und UBS kommt offenbar schneller voran als geplant. Dadurch hat UBS mehrere Milliarden US-Dollar eingespart.

publiziert am 29.10.2025
image

Microsoft und OpenAI vertiefen Partnerschaft

Microsoft unterstützt die geplante Umwandlung von OpenAI in eine Public-Benefit-Corporation und erhöht sein Engagement auf rund 135 Milliarden US-Dollar.

publiziert am 29.10.2025
image

Ciscos Schweizer Partner des Jahres

Der Netzwerkausrüster hat Awards in 18 Kategorien vergeben.

publiziert am 29.10.2025
image

RZs: Der Strom- und Wasserverbrauch beunruhigt

Laut einer Umfrage ist ein grosser Teil der Schweizerinnen und Schweizer wegen des steigenden Energie- und Wasserverbrauchs in Rechenzentren besorgt.

publiziert am 28.10.2025