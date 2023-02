Vor 17 Jahren: Google setzt Youtube auf die Landkarte

Am 8. Februar 2005 präsentierte Google der Welt "Maps" auf dem Desktop. "Wir sind der Meinung, dass Karten nützlich sein und Spass machen können. Deshalb haben wir Google Maps so gestaltet, dass Sie ganz einfach von A nach B gelangen können." So zumindest liest sich das in der offiziellen Google-History.

Das Patent wurde im Februar 2011 in den USA offiziell angemeldet (PDF), unterzeichnet von Jens Eilstrup Rasmussen und weiteren. Schon zuvor kam Maps auch in die Schweiz. Ende 2007 schrieb die 'NZZ': "Benutzer können damit jedes Geschäft und jedes Dienstleistungsangebot in ihrer Nähe finden." Und merkte an: "Partner bei dem Projekt ist Swisscom Directories, die Geschäftsadressen liefert."

Google Maps hat sich – zumindest in europäischen Städten – als guter Stadtplan erwiesen. Lokale Konkurrenzprodukte sind immer nötig, aber die meisten anderen Anbieter haben es bis jetzt nicht hingekriegt, dieselbe Qualität zu erreichen. Auch offline funktioniert die Karte gut. Ein Problem gibt es allerdings: Die Karte wird auch mit Bewertungen gefüttert. Die Kritisierten geben dafür gerne Google die Schuld. Eine Strasse, die nicht mehr existiert: Google ist schuld! Eine Bedienung hatte nicht so gute Laune: Google ist schuld!

Und damit kommen wir zu einem weiteren Februar-Ereignis: Am 15. Februar 2005 wurde Youtube als Domain offiziell registriert. Das erste Video? Im Zoo aufgenommen. Innert Kürze schnellten die Zahlen der Videos hoch.

Video: Youtube

Eineinhalb Jahre später kaufte Google Youtube für damals 1,65 Milliarden US-Dollar.