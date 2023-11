Vor 19 Jahren: Firefox wird in die freie Wildbahn entlassen

DSI Insights: Mehrheit der Schweizer Bevölkerung will digitalen Zwilling

Künstliche Intelligenz in der Medizin ist Realität: Die US-Läuferin Desiree Linden testet beim New York Marathon 2023 ein digitales Zwillingsherz. Aber was sind digitale Zwillinge überhaupt und was gilt es zukünftig zu beachten?