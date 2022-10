Vor 21 Jahren: "1000 Songs zum Mitnehmen"

Der Walkman der Millennials, der Discman der 2000er: Vor 21 Jahren, am 23. Oktober 2001, stellte Steve Jobs den ersten iPod vor. Er war ein Rettungsanker für Apple, da der Tech-Konzern damals in der Krise steckte und kurz vor der Zahlungsunfähigkeit stand. Es brauchte also einen Strategiewechsel.

Der iPod der 1. Generation wiegte 184 Gramm, war 6 Zentimeter breit, 10,1 Zentimeter hoch – die Grösse von Spielkarten. Das kleine Gerät erntete zwar viel Kritik, veränderte damals aber auch die Musikindustrie und verwandelte Apple vom reinen Computer-Unternehmen hin zu einem Tech-Konzern für Smartphones, Computer und Unterhaltungselektronik.

Im Kampf gegen Raubkopien

"Warum Musik?", fragte Jobs bei der Vorstellung des tragbaren Musik-Kastens. "Nun, wir lieben Musik, und es ist immer gut, etwas zu tun, was man liebt. Und was noch wichtiger ist: Musik ist ein Teil des Lebens eines jeden Menschen. Von allen! Musik gab es schon immer, und es wird sie immer geben. Das ist kein spekulativer Markt."

Die 5 Gigabyte umfassende Gadget bestand aus einem "Scroll Wheel", vier Hardware-Tasten und einem Button. Er war vor allem kompakter und einfacher bedienbar als seine damaligen Konkurrenten in der MP3-Player-Industrie. Das einzige Hindernis: Musik liess sich nur von einem Mac-Computer importieren, Windows-Nutzende waren vorerst ausgeschlossen. Viele Kritiker empfanden ihn als "zu teuer", ganze 532 Euro kostete er in Deutschland.

Obwohl der Preis happig war, krempelte Steve Jobs damit den Musikmarkt um. MP3-Player waren damals zwar schon altbekannt, kein Player konnte aber so viele Lieder speichern wie der von Apple. Plattenlabels und Musikverlage erkannten, dass die tragbare Jukebox tatsächlich eine Lösung gegen die grassierenden illegalen Internet-Downloads sein könnte. Auf der neu entwickelten iTunes-Plattform konnte man schliesslich für 99 Cent einzelne Songs herunterladen – Ein Durchbruch gegen Raubkopien.

Apple beerdigt die letzten iPods

In den nächsten iPod-Generationen kamen schliesslich eine getrennte Version für Windows hinzu, 10, 15 und bald auch 40 Gigabyte, eine Kapazität von bis zu 2000 und letztendlich von bis zu 10'000 Liedern.

Die Einführung des iPhones im Jahr 2007 führte dann zum Untergang des iPods. Zwar koexistieren die beiden Geräte eine Weile lang, aber es war nur eine Frage der Zeit, bis letzteres verschwinden würde.