Wefox holt sich nochmal 55 Millionen Dollar

Das Startup Wefox hat einem Bericht zufolge 55 Millionen Dollar Finanzmittel von der Deutschen Bank und Unicredit erhalten. Dies sagen zwei Quellen gegenüber dem US-Magazin 'CNBC'. Da Wefox kein Eigenkapital aufgenommen habe, bleibe die Bewertung unverändert bei 4,5 Milliarden Dollar. CEO Julian Teicke bestätigt den Bericht in einem Linkedin-Post. Wefox könne auf "einen klaren Weg in Richtung Rentabilität blicken", so der CEO und Mitgründer.