Will Thales Atos kaufen und aufteilen?

Laut einem Exklusivbericht von 'Reuters' sucht der französische Rüstungskonzern Thales Investmentfirmen als Partner, um ein gemeinsames Übernahmeangebot für den IT-Dienstleister Atos machen zu können. 'Reuters' stützt seinen Bericht auf Quellen, die anonym bleiben wollen. Gemäss diesen Quellen würde sich Thales gerne den Cybersecurity- und Big-Data-Bereich (BDS) von Atos einverleiben, das übrige Dienstleistungsgeschäft aber dem Investmentpartner überlassen.

BDS macht ungefähr die Hälfte des Umsatzes von Atos aus. Thales und Atos haben kürzlich das Joint Venture Athea gegründet, das eine Big-Data und KI-Plattform entwickelt, die vor allem für die Bereiche Verteidigung, Nachrichtendienste und Staatssicherheit konzipiert wird.

Sowohl Thales als auch Atos sind französische Vorzeigeunternehmen. Atos musste aber in den letzten Monaten zwei Gewinnwarnungen herausgeben und könnte deshalb an einem guten Übernahmeangebot interessiert sein. Auf der anderen Seite dürfte es laut 'Reuters' aus der Politik grossen Widerstand gegen eine Aufteilung des Unternehmens geben, insbesondere, wenn ein grosser Teil von Atos in die Hände von ausländischen Unternehmen gehen würde.