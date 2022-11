Zahl der Schweizer Informatik-Firmenpleiten ist ungewöhnlich hoch

Gemäss Zahlen der Inkassofirma Creditreform haben in den ersten 10 Monaten dieses Jahres bereits 194 Informatik-Unternehmen Konkurs angemeldet. Das sind knapp 35% mehr als in der gleichen Periode 2021 und doppelt so viele wie 2020.

Das gleiche Phänomen zeigt sich auch bei Firmen anderer Branchen. Insgesamt gab es in der Schweiz laut den Zahlen von Creditreform von Januar bis Ende Oktober dieses Jahres 5500 Firmenkonkurse, was eine Zunahme von 35% gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

Creditreform glaubt, dass dies ein Nacheffekt der Covid-Zeit ist. Während der Pandemie konnten sich manche Firmen, die eigentlich schon vorher kränkelten, dank den Covid- Hilfsmassnahmen über Wasser halten. Nun erwischt es einige dieser Unternehmen doch noch. Damit würde der Anstieg vor allem durch aufgeschobene Konkurse verursacht, die nun sozusagen nachgeholt werden. Ein Indiz dafür ist auch, dass die Zahl der Konkurse 2020 und 2021 jeweils deutlich tiefer war als 2018 und 2019. Im laufenden Jahr ist ihre Zahl dagegen einiges höher als in den Vor-Pandemiejahren.