Zehnder Investment übernimmt Alan Software

Per 1. September hat Zehnder Investment aus Dübendorf die Firma Alan Software von der Five-Gruppe übernommen, teilen die Unternehmen mit. Alle Aktien von Alan haben den Besitzer gewechselt. Der Spezialist für Kanzleisoftware ist in Urtenen-Schönbühl (BE) beheimatet. Zum Kaufpreis werden keine Angaben gemacht.

Alan Software gehörte seit 2012 zur Berner Five-Gruppe. "Das Five-Management hat sich bei Alan finanziell und entwicklungstechnisch engagiert und der ERP-Lösung eine neue Perspektive gegeben", so Five-CEO Ulrich Tschanz in der Mitteilung. "Alan hat sich seitdem erfolgreich im Markt weiterentwickelt und behauptet." Aktuell bediene die Firma über 150 Kunden.

Mit Zehnder Investment sei ein Partner gefunden worden, welcher die Kanzleisoftware technologisch und funktionell verbessern werde. Von Zehnder kommt auch der neue CEO von Alan, Sebastian Hurter. Der Besitzerwechsel werde für Kunden aber nichts ändern, heisst es weiter. Auch der Erhalt des technischen und branchenspezifischen Wissens sei garantiert, da Udo Schneider Alan Software weiterhin in seiner Funktion als Produktmanager und Projektleiter erhalten bleibe.