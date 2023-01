"Zoogler" sorgen sich um ihre Jobs

Am 20. Januar verkündete Google-Chef Sundar Pichai, dass der Konzern weltweit 12'000 Jobs streicht. Wie viele Mitarbeitende am Standort Zürich davon betroffen sind, ist unklar. Google-Schweiz-Sprecher Samuel Leiser schreibt dazu auf Anfrage, dass "keine weiteren Informationen als jene zur Verfügung stehen, die global durch unseren CEO Sundar Pichai am vergangenen Freitag kommuniziert wurden ".

Etwas mehr steht in einer E-Mail von Sarah Clatterbuck, Youtube-Ingenieurin und eine von mehreren Verantwortlichen bei Google für den Standort Zürich. Diese hatte Clatterbuck an die Mitarbeitenden in Zürich geschickt – und wurde über Umwege vom Finanzblog ' Insideparadeplatz ' publiziert: Sie verstehe, dass sich viele Mitarbeitende konkretere Informationen erhoffen würden, schreibt die Managerin. Aber es könne Monate dauern, bis Klarheit über den Stellenabbau herrsche. Und selbst das Führungsteam von Google Zürich habe noch nicht alle Antworten auf die offenen Fragen.

Syndicom ist in Kontakt mit besorgten Mitarbeitenden