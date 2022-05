Zürcher Business-DNA geht in die Hände von F24

F24, ein Anbieter von Lösungen für das Incident- und Krisenmanagement, hat das Schweizer Unternehmen Business-DNA Solutions übernommen. Dessen Hauptprodukt, Topease, ist eine Software-Plattform für das Management von Risiken, Prozessen, Governance, Resilienz, Sicherheit und Business Continuity Management. Somit erweitere man mit dem Zukauf das eigene Produktportfolio deutlich, schreibt F24 in einer Mitteilung.

Dadurch werde man in der Lage sein, Kunden künftig entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu unterstützen – von frühen Phasen wie Risiko- und Business Continuity Management über Notfallalarmierung und Ereigniskommunikation bis hin zum umfassenden Krisenmanagement, so F24 weiter.

F24 hat seinen Hauptsitz in München. Tochtergesellschaften befinden sich in Zürich sowie Brüssel, London, Trondheim, Paris, Luxemburg-Stadt und Madrid. Eigenen Angaben zufolge fährt das Unternehmen mit Software-Investor Hg Capital als Mehrheitsaktionär eine Buy-and-Build-Strategie.

Als Teil von F24 werde das Management-Team von Business-DNA seine Arbeit nahtlos fortsetzen, heisst es in der Mitteilung. "Wir freuen uns sehr, Teil der F24 mit ihrer globalen Präsenz zu sein", so Roland Pulfer, CEO von Business-DNA, in der Mitteilung.