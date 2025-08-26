Zürcher Digitalagentur Ginetta schliesst

Die Zürcher Digitalagentur Ginetta stellt Ende August ihre Geschäftstätigkeit ein. Wie das Unternehmen auf Linkedin schreibt, habe Ginetta erfolglos versucht, den letzten Schritt zu vermeiden.

Die 2008 von Simon Raess in Bern gegründete Agentur zügelte vier Jahre später nach Zürich. Von dort aus expandierte das Unternehmen unter anderem zurück nach Bern, aber auch 2022 nach San Francisco. Die heute 36 Mitarbeitenden bedienten in den vergangenen 17 Jahren knapp 500 Kunden und realisierten mit ihnen über 1600 Projekte. Via Linkedin bedankt sich Raess bei allen Mitarbeitenden, Kunden und Partnern für die gemeinsame Zeit.

Raess hatte 2010 die Leitung der Agentur abgegeben. Valérie Vuillerat amtete rund fünf Jahre als CEO. Ihr folgte wieder der Gründer, der 2019 die langjährige Mitarbeiterin Ilona Baier zur Geschäftsführerin berief. Sie gab den Posten 2023 ab. Seit April 2024 ist Claudia Niemeyer als Managing Director bei Ginetta tätig.