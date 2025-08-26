Zürcher Digitalagentur Ginetta schliesst

Abo
Prantl behauptet: Wachsen ist gut, skalieren ist besser
Die IT-Branche ist wie gemacht für skalierungsfähige Geschäftsmodelle. Um aber tatsächlich skalieren zu können, braucht es Unternehmer mit Disziplin und Fleiss.
Die Vereinigten Staaten erhalten im Gegenzug für Subventionen ein dickes Aktienpaket des Halbleiterherstellers. Das Geld fliesst in bereits aufgegleiste Projekte in den USA.
Die kanadisch-amerikanische Softwarefirma wird von der Investmentgesellschaft Thoma Bravo von der Börse genommen. Dayforce soll sich auf die Entwicklung von KI konzentrieren.
Noch sind die Würfel nicht gefallen, aber bald wählen die Fachjurys ihre Favoriten und Shortlists aus. Inside IT ist an der Awardvergabe dabei. Sie auch?