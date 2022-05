Zürcher ML-Startup Lightly sammelt 3 Millionen Dollar

Das von Swiss YC unterstützte Startup Lightly hat sich in einer Finanzierungsrunde 3 Millionen Dollar gesichert. Angeführt wurde die Runde von Wingman Ventures. Mit dem frischen Geld will das Zürcher Startup im Silicon Valley loslegen, geht aus einer Mitteilung hervor.

Lightly wurde 2020 von den ehemaligen ETH- und Harvard-Studenten Matthias Heller und Igor Susmelj gegründet. Das Gründerteam, so die Mitteilung, sei zuvor in den Bereichen Computer Vision und Deep Learning tätig gewesen. Dabei hätten sie erlebt, dass die Bereinigung von Daten für KI-Modelle viel Zeit benötige und, dass die Datenqualität häufig vernachlässigt werde.

Lightly wolle sich diesem Problem annehmen, um hochwertige Daten in Machine-Learning-Modelle einzubringen. Die Tools der Zürcher würden dabei helfen, Daten zu strukturieren, beschriften und auszuwählen. Dabei kommen gemäss dem Unternehmen Self-Supervised-Methoden zum Einsatz, um die Rohdaten zu verstehen.

"Die meisten Unternehmen, die KI einsetzen, müssen Daten beschriften. Aber die Datenmenge, die an einem einzigen Tag produziert wird, kann nicht in einer Million Jahren etikettiert werden", so Mitgründer Heller. Die selbstlernenden Algorithmen von Lightly würden einem Datenteam aufzeigen, welche 1% ihrer Daten am wertvollsten sind, fügt er an. Dies würde letztendlich die Kosten senken und die KI-Modelle verbessern. Daneben soll es einfacher sein, KI-Modelle mit aktuellen Daten zu versorgen, damit sie relevant bleiben.