Zürcher Software-Startup Aleno holt sich 4,5 Millionen Franken

Der Zürcher Anbieter eines Managementsystems für Restaurantbetriebe, Aleno, hat in einer Series-A-Runde 4,5 Millionen Franken aufgenommen. Angeführt wurde die Runde laut einer Mitteilung von Gentian Investment und einem deutschen Family-Office. Der bisherige Hauptinvestor, Schwartzkopff Partners, ist ebenfalls vertreten.

Mit dem Kapital will das Startup seinen Marktanteil im DACH-Raum erhöhen und in englischsprachige Länder expandieren, so die Mitteilung. Ausserdem soll das Produkt ausgebaut werden – "mit AI-basierten Features, Zahlungslösungen und Business-Intelligence-Anwendungen", sagt CEO und Gründer Ivica Balenovic.

Das System von Aleno umfasst Reservierungen, Bestuhlung und Personaleinsatz sowie Angebotsplanung und Marketingaktivitäten. Laut den Angaben wurde das System zunächst für den eigenen Bedarf entwickelt. Mittlerweile sei es bei 1500 Restaurants im DACH-Raum im Einsatz.