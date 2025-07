Zürich lanciert Online-Steuererklärung für Firmen

Die Finanzdirektion des Kantons Zürich hat eine elektronische Steuerdeklarationslösung für juristische Personen in Betrieb genommen. Unternehmen und Vereine können ab Mitte August ihre Steuererklärung in der Applikation ZHcorporateTax erfassen und digital an das Steueramt übermitteln, wie der Kanton mitteilt.

Die Zielgruppe sind nach Angaben des Kantons rund 97'000 Aktien­gesell­schaften und haftungsbeschränkte Gesellschaften, die im Jahr 2024 steuerpflichtig waren. Das seien 16% mehr als noch fünf Jahre zuvor. Das kantonale Steueramt sah sich nach eigenen Angaben mit einem entsprechend wachsenden Volumen an Steuererklärungen für die Gewinn- und Kapitalsteuern konfrontiert. Es schrieb daraufhin im Sommer 2024 eine Standardsoftware für eine Online-Steuerdeklaration aus.

Ab August lege das Steueramt mit ZHcorporateTax die Grundlage für eine automatische Verarbeitung der Deklarationsdaten. Die Applikation sei technisch vorbereitet für die E-Bilanz, mit der sich die Daten aus der Jahresrechnung automatisch aus den Buchhaltungssystemen in die Online-Steuererklärung übertragen lassen. Der Kanton kündigt an, dass dies für die nächste Steuerperiode geplant sei, wenn die Datenstandards auch in den Buchhaltungssystemen der Unternehmen eingebaut sind. Das Fernziel sei der Aufbau einer vollständig digitalen Steuerverwaltung mit medienbruchfreien Datenflüssen.