Zurich Versicherung gründet KI-Labor

Die Zurich Versicherung eröffnet das Zurich AI Lab, eine neue Forschungseinrichtung, die den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Versicherungswirtschaft neu denken soll. Gemeinsam mit der Universität St. Gallen (HSG) und der ETH Zürich will das Unternehmen eigenen Angaben zufolge den Wandel der Branche beschleunigen und die Grundlage für neue, datenbasierte Geschäftsmodelle schaffen. Das Ziel ist es, KI nicht nur als Effizienzwerkzeug zu nutzen, sondern als zentrale Kraft, die Kundenerlebnisse schneller, intelligenter und persönlicher macht, so die Versicherung.

Das KI-Labor arbeite an den Standorten St. Gallen, Zürich und Singapur und bringe Expertinnen und Experten von Zurich, dem Institut für Betriebswirtschaft der HSG und dem Agentic Systems Lab der ETH Zürich zusammen. Ein multidisziplinäres Team aus Doktoranden, Studierenden und Zurich-Führungskräften werde an skalierbaren Lösungen für reale Herausforderungen der Branche forschen, heisst es in einer Mitteilung.

Kooperation zwischen Wirtschaft und Wissenschaft

Zu den Projektleitern gehören auf Seiten der Zurich Versicherung Group CEO Mario Greco, Group Chief Information and Digital Officer Ericson Chan und Group Chief Transformation Officer Carlos Rey de Vicente. Auf der universitären Seite leiten Karolin Frankenberger (HSG) und Elgar Fleisch (ETH Zürich) die Zusammenarbeit, wie die Versicherung schreibt. Das AI Lab biete den akademischen Partnern volle Forschungsfreiheit. Geplant sei zudem die Veröffentlichung wissenschaftlicher Arbeiten, die sich auf die eigenen Daten und Forschungsergebnisse des KI-Labors stützen.