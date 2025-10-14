Zurich Versicherung holt sich KI-Expertise

14. Oktober 2025 um 10:20
image
Terry Powell und Cristina Ghetti (v.l.). Foto: Zurich Versicherung

Von Nestlé wechselt Cristina Ghetti zur Zurich Versicherung. Sie wird zukünftig auch mit dem neuen Group Chief Technology Officer Terry Powell zusammenarbeiten.

Die Zurich Versicherung holt sich KI-Expertise ins Haus. Wie das Unternehmen mitteilt, sei einerseits Cristina Ghetti zur Group Head of Digital Employee Experience ernannt worden. Andererseits wurde Terry Powell zum Group Chief Technology Officer berufen. Beide starten am 20. Oktober in ihren neuen Rollen am Hauptsitz in Zürich. Sie werden an Ericson Chan, Group Chief Information & Digital Officer, berichten.
Ghetti bringt laut Mitteilung Fachwissen aus ihrer Tätigkeit bei Nestlé mit, wo sie die branchenweit grösste Einführung von KI-Tools leitete. Zu ihren früheren Tätigkeiten zähle die Umsetzung einer digitalen Roadmap und die Leitung der IT-Integration nach der Fusion bei Coca-Cola European Partners. Weitere Stationen waren Führungsrollen bei Kimberly-Clark, Akzonobel und Sika. In ihrer neuen Funktion werde Ghetti bei Zurich unternehmensweite Initiativen zur Verbesserung der KI-Kompetenzen der Mitarbeitenden fördern.
Powell wechselt laut Mitteilung von der ANZ Bank, wo er die Transformation der IT-Services und die Einführung der Cloud leitete. Zuvor habe er bei Domino's Pizza die globale IT zentralisiert und KI- und Digitalinitiativen zur Verbesserung des Kundenerlebnisses lanciert. Bei der Suncorp Group habe er als General Manager für Versicherungstechnologie die Kernsysteme vereinfacht. Ferner hatte er Führungspositionen bei SMS und Westpac inne. Bei Zurich soll Powell nun die gruppenweite Technologiestrategie leiten, die Systemstabilität stärken und KI in die gesamte Infrastruktur integrieren.
Der Chef freut sich in der Mitteilung über seine neuen Angestellten. "Ihre umfassende Führungserfahrung im Bereich Künstliche Intelligenz im Einzelhandel und im Fintech-Bereich ist genau das Fachwissen, das wir benötigen, um unsere digitale Transformation zu beschleunigen und die Einführung von KI weiter voranzutreiben", sagt Chan. "Sie bringen einen kundenorientierten Ansatz mit, der die Erfahrung sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Mitarbeitenden erheblich verbessern wird."
image

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Neuer eidgenössischer Fachausweis "AI Business Specialist" kommt

Die ersten Berufsprüfungen sollen schon im Herbst 2026 durchgeführt werden.

publiziert am 14.10.2025
image

ABB und Nvidia entwickeln RZ-Stromversorgung

Der Schweizer und der US-Konzern spannen bei der Entwicklung von Stromversorgung-Lösungen für KI-Rechenzentren zusammen.

publiziert am 14.10.2025
image

Cisco Schweiz holt sich einen Cybersecurity-Leader

Der Job wird von Nicolas Capitoni übernommen, der von Wipro zu Cisco gewechselt ist.

publiziert am 14.10.2025
image

Maria Wiss übernimmt Schweiz-Posten bei Snowflake

In der Schweiz, Österreich sowie Benelux und den nordischen Ländern soll Wiss die Geschäfte des Cloud-Anbieters vorantreiben und das Partnernetzwerk ausbauen.

publiziert am 13.10.2025