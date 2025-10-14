Die Zurich Versicherung holt sich KI-Expertise ins Haus. Wie das Unternehmen mitteilt, sei einerseits Cristina Ghetti zur Group Head of Digital Employee Experience ernannt worden. Andererseits wurde Terry Powell zum Group Chief Technology Officer berufen. Beide starten am 20. Oktober in ihren neuen Rollen am Hauptsitz in Zürich. Sie werden an Ericson Chan, Group Chief Information & Digital Officer, berichten.

Ghetti bringt laut Mitteilung Fachwissen aus ihrer Tätigkeit bei Nestlé mit, wo sie die branchenweit grösste Einführung von KI-Tools leitete. Zu ihren früheren Tätigkeiten zähle die Umsetzung einer digitalen Roadmap und die Leitung der IT-Integration nach der Fusion bei Coca-Cola European Partners. Weitere Stationen waren Führungsrollen bei Kimberly-Clark, Akzonobel und Sika. In ihrer neuen Funktion werde Ghetti bei Zurich unternehmensweite Initiativen zur Verbesserung der KI-Kompetenzen der Mitarbeitenden fördern.

Powell wechselt laut Mitteilung von der ANZ Bank, wo er die Transformation der IT-Services und die Einführung der Cloud leitete. Zuvor habe er bei Domino's Pizza die globale IT zentralisiert und KI- und Digitalinitiativen zur Verbesserung des Kundenerlebnisses lanciert. Bei der Suncorp Group habe er als General Manager für Versicherungstechnologie die Kernsysteme vereinfacht. Ferner hatte er Führungspositionen bei SMS und Westpac inne. Bei Zurich soll Powell nun die gruppenweite Technologiestrategie leiten, die Systemstabilität stärken und KI in die gesamte Infrastruktur integrieren.

Der Chef freut sich in der Mitteilung über seine neuen Angestellten. "Ihre umfassende Führungserfahrung im Bereich Künstliche Intelligenz im Einzelhandel und im Fintech-Bereich ist genau das Fachwissen, das wir benötigen, um unsere digitale Transformation zu beschleunigen und die Einführung von KI weiter voranzutreiben", sagt Chan. "Sie bringen einen kundenorientierten Ansatz mit, der die Erfahrung sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Mitarbeitenden erheblich verbessern wird."