1,65 Millionen Franken Risikokapital für Hypt.io

Roboter-Auslieferungen von Just Eat und Post gestoppt
Das Bundesamt für Strassen hat die Auslieferungen per Roboter vorübergehend untersagt. Es will zunächst abklären, ob es sich bei dem Vehikel um ein Fahrzeug handelt.
Helsana ist offiziell die neue Besitzerin. Adcubum erhält einen neuen Verwaltungsrat.
Rund 30 Personen und Unternehmen in der Schweiz haben die Chance, im November einen der begehrten Digital Economy Awards abzuräumen. Die Finalisten stehen jetzt fest.
Cloudflare hat einen Angriff von 11,5 Terabit pro Sekunde blockiert. Weltweit fanden im ersten Halbjahr 2025 über 8 Millionen DDoS-Attacken statt. Auch die Schweiz bleibt ein Ziel.