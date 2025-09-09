1,65 Millionen Franken Risikokapital für Hypt.io

Das Berner Startup Hypt.io hat in einer Seed-Finanzierungsrunde 1,65 Millionen Franken an frischem Kapital erhalten. Laut den Bernern war das deutsche Venture-Capital Unternehmen VC Venpace der Leadinvestor. Geld investiert haben laut Hypt unter anderem auch Sixthirty Ventures (USA), Coreangels (PT), Sictic (CH), Gateway Ventures (AT) und NCA (DE).

Das Kapital soll einerseits in die Weiterentwicklung des Produkts fliessen und andererseits das weitere Wachstum in der DACH-Region finanzieren.

Hypt hat eine SaaS-Lösung entwickelt, die es Unternehmen ermöglichen soll, Marketingkanal "Word-of-Mouth" beziehungsweise Mund-zu-Mund-Werbung skalierbar und messbar einzusetzen. Mit dem proprietären Word-of-Mouth Manager sollen Firmen Kundenfeedback in Echtzeit erfassen, Online-Reviews generieren und Empfehlungen automatisiert aktivieren können.

Die Lösung werde bereits heute von Grossunternehmen wie Nestlé, UBS, Raiffeisen oder Postfinance eingesetzt, so Hypt.