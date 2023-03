22 Millionen Dollar für Zürcher Drohnenfirma

Das Zürcher Drohnen-Startup Wingtra hat in einer Finan­zier­ungs­runde 22 Millionen US-Dollar gesammelt. Angeführt wurde die Runde von Diamondstream Partners, Equitypitcher Ventures, Verve Ventures, den European Innovation Council Fund, Ace & Company und "einigen der erfolgreichsten Schweizer Unternehmer", so eine Mitteilung.

Mit dem frischen Kapital wolle man das Wachstum beschleunigen, das Führungsteam ausbauen und die Produktinnovation vorantreiben.

"Wir freuen uns darauf, das Unternehmen in den Vereinigten Staaten und Lateinamerika zu unterstützen, die im Zuge der weiteren Expansion von Wingtra immer wichtiger werden", kommentiert Diamondstream-Partner Dean Donovan.

Das Führungsteam wird nun um 5 neue Branchenveteranen ergänzt. Marcos Bayuelo kommt als VP Product neu dazu. Zuvor war er bei Hexagon AB, wo er Produkt und Innovation in der Bergbauabteilung leitete. Aleksandar Kostadinov tritt als VP Sales and Customer Success bei. Weiter wechseln auch Alberto Toledo von Citrix und Marco Schicker von Hilti zu Wingtra. Corinna de Maddelana stösst als VP People neu zum Führungsteam dazu.

Das ETH-Spinoff bietet vertikal startende und landende Drohnen für Vermessungszwecke. Inzwischen kommen die Drohnen in 96 Ländern zum Einsatz, schreibt die Firma. Wingtra beschäftigt derzeit rund 200 Mitarbeitende und hat Niederlassungen in den USA und in Kroatien. Gegründet wurde das Spinoff 2016 von Maximilian Boosfeld (CEO), Basil Weibel (CTO) und Elias Kleinmann (CFO). Bei der 10-Jahr-Jubiläumsausgabe der Top 100 Swiss Startup Awards schaffte es Wingtra auf den 2. Platz.