Abacus übernimmt Softwarelösung für Anwalts- und Treuhandbüros

Das St. Galler IT-Unternehmen Abacus übernimmt die Leistungs­erfassungs­software Plato von All Consulting inklusive des dazu­gehörigen Kundenstamms. Die Softwarelösung wird unter anderem von Anwälten, Treuhändern und anderen Dienstleistungserbringern eingesetzt, um projektspezifische Arbeitsleistungen zu erfassen. Gemäss einer Mitteilung des Unternehmens stossen mit der Übernahme rund 600 neue Kundinnen und Kunden zu Abacus.

Mit der Integration in die bestehende Abacus-Software sollen die Stärken der beiden Anbieter miteinander verbunden werden, schreibt das Unternehmen. Dadurch soll für die bestehende Kundschaft ein Mehrwert entstehen. "Dazu zählen etwa ein umfassendes und langjähriges Branchen-Know-how sowie integrierte, durchgängige Prozesse", wird Christian Huber, CFO und designierter Co-CEO bei der Ostschweizer Software-Schmiede, zitiert.

Marcel Rüegg, Partner und Head of Software Solutions bei All Consulting kommentierte den Verkauf: "Mit Abacus haben wir einen Partner gefunden, der sich im Markt mit einer bewährten Lösung etabliert hat, stetig mit Innovationen in die Zukunft investiert und die gleichen Werte vertritt." Die Software soll neu unter dem Namen "Abaplato" geführt werden. Dabei sollen die bestehenden Ansprechpersonen sowie die Wartungsverträge unverändert bleiben, heisst es von Abacus.