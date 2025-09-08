Adcubum-Übernahme ist abgeschlossen

8. September 2025 um 08:41
Foto: zVg

Helsana ist offiziell die neue Besitzerin. Adcubum erhält einen neuen Verwaltungsrat.

Die im Juli bekannt gegebene Übernahme von Adcubum durch Helsana ist vollzogen. "Adcubum bleibt
als eigenständiges, unabhängiges Softwarehaus mit unveränderter operativer Führung, Standorten, Mitarbeitenden sowie bestehenden Verträgen und Kundenbeziehungen aktiv", teilte der Versicherer mit. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.
Im Zuge des Closings habe Adcubum einen mehrheitlich unabhängigen, neuen Verwaltungsrat eingesetzt. Nicolas Mosimann, Rechtsanwalt bei Kellerhals Carrard, übernimmt den Vorsitz. Patrick Frank, CIO der Helsana, bringe die Perspektive von Kunden- und Partnerökosystemen ein. Wolf Gerlach, Vorstandsmitglied der Uniqa Insurance Group mit Hauptsitz in Wien, ergänze Betriebs-, Daten- und IT-Erfahrung. Weiter wurde Armin Suter, ehemals CFO der CSS, als Mitglied des Verwaltungsrates designiert und wird seine Funktion per 1. Januar 2026 antreten. Die bisherigen Mitglieder des ehemaligen Adcubum-Besitzers TA Associates treten ebenso zurück wie VR-Präsident Jürg Hunziker.
Die Zusammensetzung des Verwaltungsrats unterstreiche den Anspruch, Adcubum neutral gegenüber allen Marktteilnehmern zu positionieren, "unabhängig von der Eigentümerin – und die Interessen von Kunden, Partnern und Mitarbeitenden langfristig zu sichern", so die Mitteilung.
"Der Verwaltungsrat steht für transparente Governance und Unabhängigkeit im Markt. Unser Ziel ist es, die Interessen aller Kunden gleichberechtigt zu wahren und Adcubum so zu begleiten, dass Innovation messbaren Nutzen stiftet", sagte der neue VR-Präsident Nicolas Mosimann.
